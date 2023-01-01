В Ленобласти бесправник на каршеринге сбил трех человек

В Кировске каршеринг сбил пешеходов. Фото: прокуратура ЛО.

Машина каршеринга сбила пешеходов в городе Кировск в Ленинградской области. Авария произошла около 9 часов утра 1 января во дворе на Новой улице. Автомобиль снес трех человек и врезался в припаркованную машину.

- Установлено, что мужчина 1998 года рождения, находившийся за рулем каршеринга, ранее был лишен водительских прав. Он направлен на медицинское освидетельствование, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

По предварительным данным, среди пострадавших пешеходов несть ребенок. Степень серьезности травм устанавливается, всем людям оказывается медицинская помощь. Проверку по факту ДТП начала прокуратура.