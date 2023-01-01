МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге

В Петербурге похолодает, а также усилится ветер. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Городское управление МЧС предупреждает жителей и гостей Петербурга об ухудшении погоды. Днем 1 января и ночью 2 января ожидается усиление ветра. Резкие порывы будут достигать скорости 15-17 метров в секунду.

- Порывы ожидаются в прибрежных районах, - уточняет пресс-служба петербургского управления МЧС.

Из-за этого в городе с 13:00 воскресенья, 1 января до 07:00 понедельника, 2 января, введен желтый уровень погодной опасности. Пешеходов и водителей предупреждают о возможных обрушениях плохо закрепленных конструкций и деревьев.

Температура в городе продолжает снижаться. К вечеру она опустится ниже ноля градусов, что приведет к образованию гололеда.