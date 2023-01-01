Синоптик Шувалов пообещал 20-градусные морозы в Петербурге к Рождеству

Петербургу обещают 20-градусные морозы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20-градусные морозы могут накрыть Петербург и Ленинградскую область уже к Рождеству. Такой неожиданный прогноз дал синоптик Александр Шувалов. По его словам, экстремально низкие температуры задержатся на Северо-Западе России на несколько дней.

- К Рождеству средняя полоса Европейской России окажется в плену настоящих январских морозов. До 20 градусов мороза в Петербурге, Великом Новгороде, Туле и Калуге. Вот вам и подарок от Деда Мороза! – написал в своем телеграм-канале синоптик.

А кое-где, например, в Вологде, возможны и 30-градусные показатели. Это произойдет на пике холодов 6-7 января. Но начнутся морозы за сутки до этого. И кончатся уже 9-10 числа.

Напомним, что предварительный прогноз не давал сильно отрицательных температур на Рождество. А морозы обещали только на Крещение.