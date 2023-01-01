Синоптик Шувалов пообещал 20-градусные морозы в Петербурге к Рождеству

Петербургу обещают 20-градусные морозы.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
20-градусные морозы могут накрыть Петербург и Ленинградскую область уже к Рождеству. Такой неожиданный прогноз дал синоптик Александр Шувалов. По его словам, экстремально низкие температуры задержатся на Северо-Западе России на несколько дней.
- К Рождеству средняя полоса Европейской России окажется в плену настоящих январских морозов. До 20 градусов мороза в Петербурге, Великом Новгороде, Туле и Калуге. Вот вам и подарок от Деда Мороза! – написал в своем телеграм-канале синоптик.
А кое-где, например, в Вологде, возможны и 30-градусные показатели. Это произойдет на пике холодов 6-7 января. Но начнутся морозы за сутки до этого. И кончатся уже 9-10 числа.
Напомним, что предварительный прогноз не давал сильно отрицательных температур на Рождество. А морозы обещали только на Крещение.