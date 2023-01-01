Петербург вошел в топ-3 направлений для новогоднего отдыха в России

И действительно, почему Петербург уступил Сочи? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург оказался третьим по популярности направлением для отдыха на новогодние праздники в России. Северная столицы уступила столице южной – Сочи, где туристический сезон продолжается и летом, и зимой. А также, неожиданно, Москве. Причем именно столица с легкостью обошла всех соперников.

- На Москву пришлось 20,5% поисковых запросов авиабилетов, - говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip.

Перелет в Сочи искали чуть более 12% пользователей, а в Петербург – 10%. При этом, Москва могла получить первенство не как конечный пункт новогоднего путешествия, а как транзитный центр. Именно из столицы аще летают на юг или в заграничные страны.

При этом 55% запросов пришлось на российские направления, а оставшиеся 45% путешественников решили отправиться за рубеж. Лидерами стали Турция, Армения и Таиланд.