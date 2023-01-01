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НовостиПроисшествия1 января 2023 12:47

Уголовное дело возбуждено после ДТП в Ленобласти, где пьяный на каршеринге насмерть сбил 5-летнюю девочку

Водитель снес маму с детьми, вышедшую на прогулку 1 января
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Каршеринг летел по газону, где шла мама с детьми. Фото: прокуратура ЛО

Каршеринг летел по газону, где шла мама с детьми. Фото: прокуратура ЛО

Следственный комитет возбудил уголовное дело о смертельном ДТП в городе Кировск в Ленобласти, где утром 1 января пьяный водитель каршеринга сбил мать с двумя маленькими детьми. В результате аварии погибла пятилетняя девочка, а трехлетний мальчик попал в реанимацию. У их матери сломана нога.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщает пресс-служба областного управления СК.

Пункты, по которым заведено дело, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

По данным следствия, в момент ДТП 25-летний водитель был не только пьян, но и лишен прав за предыдущие нарушения. Каршеринг в прокат на свое имя взял его нетрезвый приятель.