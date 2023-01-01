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НовостиОбщество1 января 2023 14:03

Сильный гололед ожидается в Петербурге к вечеру 1 января

За городом уже начали происходить «скользкие» ДТП
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Все, что растаяло - замерзнет.

Все, что растаяло - замерзнет.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После самой теплой в истории города новогодней ночи на Петербург надвигается похолодание. Температура стремительно приближается к нулевой отметке, а к вечеру станет минусовой. Вся та сырость, что была на дорогах и тротуарах, замерзнет, превратившись в гололед.

- Санкт-Петербург: из рекордного тепла - в мороз. К 20-21 часу температура воздуха перейдет через нулевую отметку, в сторону отрицательных значений. Будьте внимательны и осторожны, - предупреждает метеоролог Михаил Леус.

Ночью и утром 2 января термометры покажут -1…-3 градуса. Днем чуть потеплеет, но потом снова начнет холодать. Причем уже всерьез. К концу недели синоптики обещают до -15 градусов. А отдельные специалисты и вовсе говорят про 20-градусные морозы на Рождество.

Очень холодно будет и на Крещение, когда многие по традиции ныряют в прорубь. В этом году лед будет наверняка.