Петербург получит субсидии на доплаты пенсионерам

Петербургу дадут денег на доплаты пенсионерам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти четыре миллиарда рублей будет направлено на дополнительные выплаты петербургским пенсионерам в 2023 году. Примерно 40 процентов этой суммы городу выделит федеральный бюджет.

- Губернатор постановление об одобрении предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Петербурга в 2020-2025 годах на выплату региональных социальных доплат к пенсии, - сообщает пресс-служба Смольного.

В 2023 году город получит почти полтора миллиарда рублей. В 2024 году – почти два миллиарда, а в 2025 году – более двух с половиной миллиардов.

Дополнительные деньги получат около 110 тысяч петербургских пенсионеров, имеющих право на доплаты.