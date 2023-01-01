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НовостиОбщество1 января 2023 15:00

Почти 112 кубометров мусора вывезли с улиц Петербурга после празднования Нового года

Зато снег убрать не пришлось
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
После празднования Нового года Петербург пришлось основательно убирать дворникам.

После празднования Нового года Петербург пришлось основательно убирать дворникам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода преподнесла подарок коммунальным и дорожным службам Петербурга, избавив их от необходимости убрать снег с улиц. Все усилия дворников в новогоднюю ночь были сосредоточены на очистке города от праздничного мусора. Его набралось почт 112 кубометров.

- Благодаря погоде, технике разгуляться было негде – снега, особенно в центре города, уже не наблюдалось. Основная нагрузка легла на дворников, которые активно подбирали бутылки, петарды, хлопушки и упаковку от еды в местах скопления людей, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Аварийные бригады тоже не понадобились, ночь прошла штатно. Но после оттепели в Петербурге снова ожидается гололед. Поэтому дорожные службы приведены в повышенную готовность.

Температурные «качели» продержатся до вечера вторника, когда начнется планомерное похолодание. К следующим выходным синоптики обещают морозы до 15-20 градусов.