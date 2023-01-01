Почти 112 кубометров мусора вывезли с улиц Петербурга после празднования Нового года

После празднования Нового года Петербург пришлось основательно убирать дворникам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода преподнесла подарок коммунальным и дорожным службам Петербурга, избавив их от необходимости убрать снег с улиц. Все усилия дворников в новогоднюю ночь были сосредоточены на очистке города от праздничного мусора. Его набралось почт 112 кубометров.

- Благодаря погоде, технике разгуляться было негде – снега, особенно в центре города, уже не наблюдалось. Основная нагрузка легла на дворников, которые активно подбирали бутылки, петарды, хлопушки и упаковку от еды в местах скопления людей, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Аварийные бригады тоже не понадобились, ночь прошла штатно. Но после оттепели в Петербурге снова ожидается гололед. Поэтому дорожные службы приведены в повышенную готовность.

Температурные «качели» продержатся до вечера вторника, когда начнется планомерное похолодание. К следующим выходным синоптики обещают морозы до 15-20 градусов.