Первый ребенок родился в Петербурге через минуту после наступления нового года

Три мальчика родились в Петербурге в первые часы нового, 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый ребенок 2023 года родился в Петербурге через минуту после полуночи. Новым жителем Северной столицы стал мальчик, которого приняли у 25-летней женщины врачи роддома№16. И мама и малыш чувствуют себя хорошо.

- Новорожденный – настоящий богатырь: вес - 3900 граммов, рост – 56 сантиметров. Роды были легкие и быстрые. Мама и малыш находятся в палате и оба чувствуют себя хорошо. В ближайшие дни ждут выписки, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

У мамы Венеры это второй ребенок. Как назовет сына, она еще не решила.

А за первые два часа в Петербурге родилось трое детей. В 0:23 малыша приняли врачи роддома№ 10, а в 01:50 – Городского перинатального центра №1. Все трое новорожденных – мальчики.

Тоги первых суток нового года подведут позднее. А результаты 2022 года уже есть. За минувшие 12 месяцев в Северной столице родилось более 50 тысяч детей.