Пункты сбора живых новогодних елок начнут работать в Петербурге с 5 января

Сдать елку можно будет в специальный пункт приема. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 5 января в Петербурге и Ленобласти начнут работать пункты сбора отслуживших свое новогодних елок. Живые деревца заберут на переработку. А те, что посвежее, отправят на корм животным в приюты и другие учреждения.

- Акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев «Елки, палки и щепа» стартует уже 5 января. В январе будут работать как стационарные пункты, так и временные, в разное время в разных районах. «Час елок» придется на 14, 15, 21 и 22 января, - сообщают устроители акции в группе ВКонтакте «Елки, палки и щепа. Сбор и переработка хвойных».

Точные адреса и время работы приемных пунктов опубликуют в группе 4 января. Кроме срубленных деревьев, спасать будут и горшочные растения. Акция «Елочка, живи» пройдут с 3 по 31 января. Подробная информация по ссылке.