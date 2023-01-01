Пожар произошел в 8-комнатной коммунальной квартире в центре Петербурга

На Вознесенском проспекте тушат пожар в 8-комнатной коммуналке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Большая 8-комнатная коммуналка горит в центре Петербурга. Вызов спасателям поступил с Вознесенского проспекта вечером 1 января. На месте ЧП работают почти три десятка работников МЧС, они эвакуируют жильцов дома.

- В 19:54 поступило сообщение о пожаре по адресу: Вознесенский проспект, 18. В коммунальной квартире происходит горение обстановки. Площадь пожара уточняется, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

С огнем борются 27 пожарных и пять единиц техники. Данные о пострадавших не поступали. Движение по Вознесенскому проспекту перекрыто по направлению от Казанской улицы к набережной реки Мойки.