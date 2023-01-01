Видео ДТП на гололеде на Киевском шоссе под Петербургом опубликовали очевидцы

На Киевском шоссе из-за гололеда произошло ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло на Киевском шоссе вечером 1 января. На подъезде к Петербургу столкнулись две машины: «Лада Приора» и кроссовер «Шевроле Каптива». По словам очевидцев аварии, причиной инцидента стал гололед.

- Авария на Киевском шоссе в сторону СПб, гололед местами. «Приору» занесло на скорости в «Каптиву», все живы, - пишут свидетели столкновения в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Напомним, что синоптики еще с утра предупреждал пешеходов и водителей об ухудшении погодных условий. После рекордного потепления, началось похолодание. Температура опустилась ниже ноля градусов. Вся вода от застрявшего снега и льда снова замерзла.

При этом температурные качели продолжатся и 2 января, днем ожидается небольшая оттепель. А к концу недели термометры покажут уже -15 градусов.