Гололедица и до +1 градуса будет в Петербурге 2 января

2 января в Петербурге пройдет без снега Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во второй день нового года в Петербурге не ожидается сильных осадков. Синоптическая ситуация над Северной столицей в понедельник, 2 января, будет формироваться под влиянием гребня антициклона. Об этом сообщает Центр «Фобос».

- При переменной облачности осадков не будет из-за влияния антициклона. Но на дорогах сохранится гололедица, - говорится в сообщении.

Температура воздуха в городе в течение суток будет от -1 до +1 градуса, а в Ленинградской области ожидается от -4 до +1 градуса. Западный ветер подует со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, но не превысит норму.