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НовостиОбщество2 января 2023 6:37

Гололедица и до +1 градуса будет в Петербурге 2 января

Скорость ветра достигнет 10 метров в секунду
Анастасия НУРАДИЛОВА
2 января в Петербурге пройдет без снега

2 января в Петербурге пройдет без снега

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во второй день нового года в Петербурге не ожидается сильных осадков. Синоптическая ситуация над Северной столицей в понедельник, 2 января, будет формироваться под влиянием гребня антициклона. Об этом сообщает Центр «Фобос».

- При переменной облачности осадков не будет из-за влияния антициклона. Но на дорогах сохранится гололедица, - говорится в сообщении.

Температура воздуха в городе в течение суток будет от -1 до +1 градуса, а в Ленинградской области ожидается от -4 до +1 градуса. Западный ветер подует со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, но не превысит норму.