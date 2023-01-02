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НовостиОбщество2 января 2023 7:11

Туристический ретропоезд «Лахта» впервые отправился из Петербурга в Выборг

Во время поездки пассажиров сопровождали Дед Мороз и Снегурочка
Анастасия НУРАДИЛОВА
Туристический ретропоезд «Лахта» впервые отправился из Петербурга в Выборг . Фото: АО СЗППК

Туристический ретропоезд «Лахта» впервые отправился из Петербурга в Выборг . Фото: АО СЗППК

Туристический ретропоезд «Лахта» отправился в первый рейс с Финляндского вокзала в Выборг 2 января в 8:30. Первых пассажиров во время поездки будет сопровождать Дед Мороз и Снегурочка. Они подарят всем подарки. Интерьер вагонов тоже добавляет праздничной атмосферы.

- Десятивагонный электропоезд выпущен пол века назад. Его интерьер выполнен в стилистике 70-80-х годов, - говорится в сообщении пресс-службы АО «СЗППК».

На красивом туристическом поезде можно отправиться на горнолыжный курорт. Кроме этого, от поезда курсирует бесплатный автобусный трансфер, который довозит пассажиров прямо до входа курорта «Ижора».

Поезд также останавливается в Токсово, Кавголово, Орехово и Каменногорске. На последней из перечисленных остановок можно пересесть на «Ласточку» и поехать до Сортавалы.