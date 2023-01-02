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НовостиПроисшествия2 января 2023 7:46

Женщина погибла в квартирном пожаре на Наличной улице в Петербурге

Спасатели боролись с огнем почти 40 минут
Анастасия НУРАДИЛОВА
В происшествии погибла женщина

В происшествии погибла женщина

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожар со смертельным исходом произошел в Василеостровском районе Северной столицы утром 2 января. Загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Наличной улице поступило в 8:43. На место происшествия сразу выехали спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Спасатели боролись с огнем почти 40 минут. Ликвидировать пожар удалось в 9:20.

В происшествии погибла женщина. По предварительной информации, больше никто не пострадал. На место ЧП приезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС.