Двух бесстрашных рыбаков заметили на неокрепшем льду на Неве в Петербурге

Мужчины начали рыбачить около Троицкого моста Фото: Лилия КОЗЛОВА

Двух смелых рыбаков заметили на Неве. Мужчины делали лунки на едва окрепшем льду. На видео, снятом корреспондентом «КП-Петербург», видно, как совсем рядом от места расположения рыбаков, река совсем не замерзла. Но тонкий лед не смутил любителей улова.

- Рыбаки расположились недалеко от Троицкого моста. Неподалеку видно еще двух мужчин, - рассказывает корреспондент «КП-Петербург».

Напомним, две недели назад инспекторы провели рейды по контролю за соблюдением запрета выхода на лед. Уже тогда находились смельчаки, которые готовы рисковать собственной жизнью ради хорошего улова и удовольствия от рыбалки. Напомним, штраф за выход на лед составляет от одной до пяти тысяч рублей.