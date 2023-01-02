Двухлетняя девочка получила травмы в ДТП под Петербургом

Малышку госпитализировали в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Маленький ребенок пострадал в ДТП в Петродворцовом районе Северной столицы. Двухлетняя девочка находилась на пассажирском сидении в момент аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- 27-летний водитель на «Форд Фокусе» пытался обогнать другую машину, но не справился с управлением. В итоге, въехал в опору уличного освещения. Два его пассажира получили травмы: двухлетняя девочка и 37-летняя женщина, - говорится в сообщении ведомства.

Малышку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. А женщина пострадала сильнее, сейчас она находится в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.