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НовостиПроисшествия2 января 2023 9:07

Сотрудники полиции задержали петербуржца, подозреваемого в убийстве жены

Тело женщины в крови было найдено на лестничной площадке
Анастасия НУРАДИЛОВА
Подозреваемого в убийстве задержали.

Подозреваемого в убийстве задержали.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в убийстве собственной жены. Тело девушки в крови нашли соседи на лестничной площадке дома на улице Дыбенко утром 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Женщина была госпитализирована в больницу с колото-резаными ранениями. Из-за полученных травм она скончалась в медучреждении, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Продолжается расследование. Мужчина находится в следственном изоляторе.