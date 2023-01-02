Старейший торговый центр в Петербурге реконструируют в гостиничный комплекс

Сейчас в ТК есть несколько отделов с одеждой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Здание, в котором сейчас расположен торговый комплекс «Нарвский» будут реконструировать. Там планируется обустроить мультифункциональный торгово-офисный гостиничный комплекс. Градостроительный план земельного участка уже выдал Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга.

- Торговый комплекс «Нарвский» был открыт в 1997 году в бывших корпусах фабрики «Ленсукно». С тех пор он почти не изменился. Там работают небольшие отделы. В основном, одежда и хозтовары, - пишет «Деловой Петербург».

Территория, где расположено здание относится к зоне охраны объектов культурного наследия. Предположительно, оно было построено в 1862 году. Сносить его нельзя. По мнению экспертов, ремонтировать и видоизменять объекты торговли нужно раз в 10-15 лет.