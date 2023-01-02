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НовостиОбщество2 января 2023 10:47

МЧС предупредило о сильном снеге в Петербурге 3 января

В городе ожидается ухудшение погодных условий
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге пройдет сильный снег

В Петербурге пройдет сильный снег

Фото: Артем КИЛЬКИН

ГУ МЧС России по Петербургу предупреждает об ухудшениях погодных условий во вторник, 3 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 3 января в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный снег, - говорится в сообщении.

При этом, в понедельник, 2 января, ничего не предвещало таких изменений. На улице тепло. Столбик термометра в некоторых районах поднялся выше нуля. Снега нет, и поэтому зима больше смахивает на осень. Вероятно, оттепель подходит к концу, и дальше петербуржцев ждут зимние морозы.