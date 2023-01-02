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НовостиПроисшествия2 января 2023 11:11

74-летняя пенсионерка погибла в жутком ДТП под Петербургом

Две машины проехались по женщине на пешеходном переходе
Анастасия НУРАДИЛОВА
Две машины проехались по женщине на пешеходном переходе

Две машины проехались по женщине на пешеходном переходе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло под Петербургом 31 декабря. 74-летнюю женщину два раза сбили разные водители. Инцидент случился на автодороге Парголово-Огоньки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Сначала на пожилую женщину наехал неизвестный автомобиль. Это было на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель скрылся с места происшествия. Еще раз по пострадавшей проехалась женщина за рулем «Киа Спортейдж». Пенсионерка погибла на месте, - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции занимаются поиском водителя первого автомобиля. Он будет задержан. О том, задержали ли вторую женщину, не сообщается. Правоохранительные органы будут выяснять все обстоятельства случившегося.