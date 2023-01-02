74-летняя пенсионерка погибла в жутком ДТП под Петербургом

Две машины проехались по женщине на пешеходном переходе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло под Петербургом 31 декабря. 74-летнюю женщину два раза сбили разные водители. Инцидент случился на автодороге Парголово-Огоньки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Сначала на пожилую женщину наехал неизвестный автомобиль. Это было на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель скрылся с места происшествия. Еще раз по пострадавшей проехалась женщина за рулем «Киа Спортейдж». Пенсионерка погибла на месте, - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции занимаются поиском водителя первого автомобиля. Он будет задержан. О том, задержали ли вторую женщину, не сообщается. Правоохранительные органы будут выяснять все обстоятельства случившегося.