Бывший капитан петербургского «Зенита» перешел во французский «Лион»

В составе «Зенита» Лорврен играл 63 раза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бывший капитан футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен продолжит свою карьеру во Франции. Он играл на позиции центрального защитника. «Зенит» и «Лион» окончательно договорились о переходе футболиста.

- В составе «Зенита» Лорврен играл 63 раза. За эти матчи он забил три мяча и сделал три результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми он стал двукратным чемпионом страны и дважды завоевал Суперкубок России, - говорится в сообщении пресс-службы ФК «Зенит».

В своем телеграмм-канале футбольный клуб выразил благодарность Деяну Ловрену за его профессионализм и самоотдачу. Коллеги пожелали бывшему капитану удачи в новой команде.

- Спасибо за все, капитан!, - написали петербуржцы.