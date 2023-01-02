Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт2 января 2023 12:26

Бывший капитан петербургского «Зенита» перешел во французский «Лион»

Команда поблагодарила Деяна Ловрена за профессионализм и самоотдачу
Анастасия НУРАДИЛОВА
В составе «Зенита» Лорврен играл 63 раза

В составе «Зенита» Лорврен играл 63 раза

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бывший капитан футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен продолжит свою карьеру во Франции. Он играл на позиции центрального защитника. «Зенит» и «Лион» окончательно договорились о переходе футболиста.

- В составе «Зенита» Лорврен играл 63 раза. За эти матчи он забил три мяча и сделал три результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми он стал двукратным чемпионом страны и дважды завоевал Суперкубок России, - говорится в сообщении пресс-службы ФК «Зенит».

В своем телеграмм-канале футбольный клуб выразил благодарность Деяну Ловрену за его профессионализм и самоотдачу. Коллеги пожелали бывшему капитану удачи в новой команде.

- Спасибо за все, капитан!, - написали петербуржцы.