Пожар в 8-комнатной коммунальной квартире в Петербурге оказался поджогом

В происшествии никто не пострадал Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в поджоге квартиры. 1 января в правоохранительные органы обратилась женщина и рассказала о пожаре в 8-комнатной коммунальной квартире на Вознесенском проспекте.

- Сотрудниками полиции установлено, что около восьми часов вечера бывший сожитель матери позвонившей девушки поджег входную дверь квартиры на шестом этаже и сбежал, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Спасателям удалось локализовать пламя. К счастью, в происшествии никто не пострадал: специалисты эвакуировали из квартиры десять человек. Чуть позже полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для нарушителя.