Паралимпийцы из Петербурга получат премию городского правительства

Петербург представляли 35 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Паралимпийцы Петербурга получат премию городского правительства «За достижение высоких спортивных результатов на международных комплексных спортивных соревнованиях «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов.

- Премия будет вручена членам спортивных команд России и Петербурга, которые представляли на соревнованиях Северную столицу и заняли от первого до шестого места в индивидуальных или командных программах. Также награждены будут тренеры, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Более 1200 спортсменов поучаствовали в Летних Играх Паралимпийцев. Они представили на соревнованиях 11 стран и 78 субъектов страны. Петербург представляли 35 человек. Они получили 22 золотых, 19 серебряных и 14 бронзовых медалей. Премия правительства Петербурга присуждена 17 тренерам и 33 спортсменам.