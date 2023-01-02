Музей «Поезд Победы» приедет на Витебский вокзал в Петербурге 4 января

Фрагмент экспозиции «Поезда Победы». Санитарный вагон. Фото: vk.com/poezdpobedy

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» снова приедет в Петербург. Экспозиция открывает новый сезон. И Северная столица станет первым городом в маршруте. Для посещения выставки необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Регистрация будет открыта с 3 января.

- «Поезд Победы» - уникальный передвижной музей. В пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны — непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах, - говорится о выставке в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Детям до шести лет не разрешают смотреть на экспозиции, потому что там есть информация о жестокостях концлагерей. В последний вагон нельзя зайти, если еще не исполнилось 18 лет. В этом году маршрут музея разработан с учетом памятных событий 1943 года: прорыв блокады Ленинграда, битвы под Сталинградом и на Курской дуге.

В Петербурге выставка будет работать с 4 по 9 января.