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НовостиОбщество2 января 2023 14:23

Бастрыкин поручил провести проверку после задержания 2 тыс мигрантов на Дворцовой площади

Выходцы из ближнего зарубежья были задержаны в новогоднюю ночь
Анастасия НУРАДИЛОВА
Около двух тысяч мигрантов задержали на Дворцовой площади

Около двух тысяч мигрантов задержали на Дворцовой площади

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после массового задержания мигрантов в центре Петербурга. Ранее сообщалось, что на Дворцовой площади были задержаны около двух тысяч выходцев из ближнего зарубежья.

- Александр Быстрыкин поручил председателю СК Петербурга провести проверку на предмет нарушения миграционного законодательства и представить подробный доклад, - сообщает пресс-служба СК России.

Напомним, по предварительным данным, представители ближнего зарубежья запускали пиротехнику на Дворцовой площади. Это могло привести к трагедии из-за большого скопления жителей города. Мигрантов задержали в ходе профилактического рейда. Многие из них нарушили миграционное законодательство.