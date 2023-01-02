Суд арестовал водителя, который сбил женщину с двумя детьми в Ленобласти

Мужчина за рулем был пьян. Фото: Прокуратура Ленобласти

Кировский городской суд выбрал меру пресечения мужчине, который на автомобиле «Киа Рио» сбил женщину и двух ее детей. Пятилетняя девочка погибла, а трехлетний мальчик госпитализирован в реанимацию. Женщина поломала ногу, ее тоже увезли в больницу.

- ДТП случилось на улице Новой в Кировске. Задержанный наехал на пешеходов и припаркованный чужой автомобиль. Он был пьян. Прав его лишили за грубые нарушения. Но он сел за руль без удостоверения. Каршеринг был оформлен на приятеля, который тоже был пьян и находился на пассажирском сидении, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ленобласти.

Судебное заседание, где была выбрана мера пресечения, состоялось 2 января. Суд согласился с позицией прокуратуры и заключил водителя под стражу. В следственном изоляторе он останется до 28 февраля.