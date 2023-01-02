Пожарные тушили автомобиль Volvo на Чкаловском проспекте в Петербурге

а место случившегося приезжали две пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобиль загорелся в Петроградском районе Северной столицы вечером в понедельник, 2 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Чкаловском проспекте поступило в 17:18. В автомобиле марки Volvo выгорел салон, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Спасатели боролись с огнем около получаса. Пожар был ликвидирован в 17:51. По предварительной информации, водитель и пассажиры не пострадали в происшествии. На место случившегося приезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС.

Напомним, в ночь на 2 января в Петербурге загорелась квартира. В пожаре погибли двое мужчин. Еще четверо человек были госпитализированы в медучреждение: двое из них находятся в тяжелом состоянии.