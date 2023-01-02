Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал российские активы Linde на 35 млрд рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал активы Linde в России Фото: Олег ЗОЛОТО

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал имущество немецкой химической компании Linde по иску «Русхимальянса». Теперь под арестом активы на 35 миллиардов рублей. Также арестованы активы в Самаре, Волгограде, Новотроицке и Липецке.

- Контракт «Русхимальянса» с Linde был заключен в июле 2021 года. Тогда должен был быть спроектирован и построен газоперерабатывающий завод. Но все пошло не по плану. Через год, в июне, иностранная компания сообщила заказчику, что работы приостановлены из-за санкций, - пишет «Интерфакс».

По мнению «Русхимальянса», санкции не должны влиять на уже заключенный контракт. Российская компания требовала возобновления работ, но этого так и не произошло. В сентябре прошлого года «Русхимальянс» заявил, что расторгает контракт.