Суд Петербурга назначил штрафы мигрантам, задержанным в новогоднюю ночь

Только четыре человека помещены в ЦВСИГ
Фото: Олег ЗОЛОТО
Районные суды Петербурга приняли решения по административным правонарушениям мигрантов в новогоднюю ночь. Напомним, тогда были задержаны около двух тысяч приезжих из ближнего зарубежья. Сотрудники правоохранительных органов проводили профилактический рейд.
- Почти всем иностранным гражданам назначены штрафы. Чаще всего это пять тысяч рублей. Или же штрафы с самостоятельным выездом с территории России, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Четверо задержанных мигрантов помещены в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Решение о них будет принято позже.
Напомним, ранее ситуацию с массовым задержанием мигрантов взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.