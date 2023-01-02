Суд Петербурга назначил штрафы мигрантам, задержанным в новогоднюю ночь

Только четыре человека помещены в ЦВСИГ Фото: Олег ЗОЛОТО

Районные суды Петербурга приняли решения по административным правонарушениям мигрантов в новогоднюю ночь. Напомним, тогда были задержаны около двух тысяч приезжих из ближнего зарубежья. Сотрудники правоохранительных органов проводили профилактический рейд.

- Почти всем иностранным гражданам назначены штрафы. Чаще всего это пять тысяч рублей. Или же штрафы с самостоятельным выездом с территории России, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Четверо задержанных мигрантов помещены в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Решение о них будет принято позже.

Напомним, ранее ситуацию с массовым задержанием мигрантов взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.