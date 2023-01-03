Мокрый снег выпадет в Петербурге во вторник, 3 января

Мокрый снег припорошит Северную столицу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мокрый снег припорошит Санкт-Петербург во вторник, 3 января 2023 года. Все благодаря северной периферии активного циклона, который накроет центральную часть Европейской России. Об этом сообщает Центр «Фобос».

- Погода ожидается облачная, гололедица. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в городе и регионе будет расти, но все равно останется ниже нормы - 757 мм рт.ст.. Температура воздуха опустится до -2 градусов в Петербурге и до - 4 в Ленинградской области. Ветер может подняться до 10 м/с.