Водителя мусоровоза насмерть сбили на КАД при переходе дороги

Мужчина припарковал машину и начал переходить дорогу вне пешеходного перехода Фото: Олег ЗОЛОТО

Водителя мусоровоза насмерть сбили на 45 километре КАД во Всеволожском районе Ленобласти днем 2 января. Мужчина припарковал свою машину на обочине и отправился на противоположную сторону дороги, когда попал под колеса проезжающей мимо машины.

- 60-летний мужчина находился за рулем «Митсубиси Аутлендер», когда совершил наезд на водителя мусоровоза, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия, чтобы установить все детали произошедшего.