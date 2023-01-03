Туристический ретропоезд из Петербурга в Выборг начал ходить со 2 января

Ретропоезд будет курсировать только в новогодние праздники ФОТО: пресс-служба СЗППК

2 января 2023 года в первый рейс отправился туристический ретропоезд «Лахта» из Петербурга в Выборг. Десять вагонов поезда украшены в стиле 70-х годов. С поздравлениями по ним бродят Дед Мороз и Снегурочка, а в одном из вагонов даже живут герои всеми любимого фильма «Москва слезам не верит» - так оформлена одна из фотозон поезда.

- На время курсирования «Лахты» для пассажиров организован бесплатный автобусный трансфер от оп 69 км до «Игоры» и обратно, - отмечают в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Курсировать этот необычный поезд для туристов будет только в новогодние праздники - со 2 по 8 января. В первый же рейс отправились почти 500 пассажиров при вместительности на 720 посадочных мест. Отправляется ретропоезд с Финляндского вокзала.