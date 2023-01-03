Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 января 2023 9:21

Сильный снегопад накрыл Петербург 3 января

Водителей предупреждают о гололедице на дорогах
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Согласно прогнозу, снег не закончится даже к вечеру ФОТО: Яндекс. Погода

Согласно прогнозу, снег не закончится даже к вечеру ФОТО: Яндекс. Погода

Сильный снегопад накрыл Санкт-Петербург 3 января 2023 года, как и обещали синоптики. Так в Северную столицу, наконец, возвращается зима, а вместе с ней и новогоднее настроение. Только вот последствия оттепели в виде гололедицы все еще остались на дорогах, поэтому пешеходов и автомобилистов просят быть осторожнее.

- На дорогах города и области возможно образование заторов. Водители, будьте внимательны, не совершайте резких маневров, правильно выбирайте скоростной режим о соблюдайте дистанцию, - сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Планировать маршрут поездки также просят с учетом обстановки на дорогах, напоминая об увеличении тормозного пути на скользкой дороге. По данным Яндекс.Погоды засыпать город будет весь день.