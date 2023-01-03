Семь человек провалились под лед на Финском заливе из-за внезапной трещины

Спасатели напоминают, что выход на лед запрещен Фото: Олег ЗОЛОТО

Семь человек провалились под лед на Финском заливе 3 января у дома на Лахтинском проспекте, 104. около трех часов там образовалась трещина, из-за чего люди оказались в воде. Выбраться самостоятельно они не смогли.

- Спасателями поисково-спасательной службы Петербурга все они были доставлены на берег, медицинская помощь не потребовалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Санкт-Петербурга.

В ведомстве также еще раз напомнили, что выход на лед в это время года запрещен. За эту зиму это уже не первый подобный случай. Не так давно прохожий доставал человека из ледяной Фонтанки. К счастью, для него и горе-экстремала тогда все закончилось благополучно.

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