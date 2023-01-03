Два пассажира попали в больницу после аварии с автобусом в Ленобласти

Тройное ДТП с автобусом произошло днем 3 января ФОТО: Мегаполис/ДТП и ЧП/Петербург

Два пассажира пострадали в ДТП с автобусом в Ломоносовском районе Ленобласти 3 января. Авария произошла днем на 14 километре Волхонского шоссе, когда КАМАЗ, не выдержав дистанцию, въехал в впередиидущий автобус. В это время водитель самого автобуса пропускал перед собой автомобиль «Скания» с полуприцепом, в который по инерции въехал.

- В результате ДТП водитель КАМАЗа и двое взрослых пассажиров автобуса были госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Личность водителя КАМАЗа пока не установлена. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.