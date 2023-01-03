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НовостиПроисшествия3 января 2023 17:00

Уголовное дело возбуждено после инцидента с лошадью, бросившейся в толпу людей на Дворцовой площади

Виновника происшествия продолжает искать полиция
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Произошедшее попало на видео

Произошедшее попало на видео

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после инцидента с лошадью, бросившейся в толпу людей на Дворцовой площади. Напомним, животное испугалось, когда один из прохожих, вообразив себя всадником, решил его оседлать. В результате пострадали три человека, двое из которых дети.

- По факту действий неизвестного мужчины, которые спровоцировали инцидент, возбуждено уголовное дело по статье "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция продолжает искать подозреваемого. В это время им удалось задержать возницу кареты, которая попыталась скрылась с места происшествия. Женщина оказалась пьяна, от медосвидетельствования отказалась, поэтому была привлечена к административной ответственности.

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