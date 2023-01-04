Мужчина и женщина пострадали на пожаре в центре Петербурга

Два человека пострадали в пожаре на канале Грибоедова. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар тушили глубокой ночью в среду, 4 января, в самом центре Петербурга. В доме на канале Грибоедова вспыхнула трехкомнатная квартира. На место ЧП срочно выехали бойцы пожарно-спасательного подразделения МЧС.

- В 1:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: набережная Канала Грибоедова, 27. В комнате квартиры происходило горение обстановки на площади 16 квадратных метров. В 2:33 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Из квартиры спасатели эвакуировали двух жильцов, мужчину и женщину. Пострадавшие госпитализированы. Их состояние уточняется. Причины возгорания выясняют дознаватели МЧС.