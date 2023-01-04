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НовостиОбщество4 января 2023 6:52

Небольшой снег и до -5 градусов обещают в Петербурге в среду, 4 января

А уже с четверга начнет резко холодать
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В среду еще умеренно прохладно, а с четверга придут морозы.

В среду еще умеренно прохладно, а с четверга придут морозы.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последний относительно теплый день новогодних каникул наступил в Петербурге. 4 января термометры еще покажут комфортные -3…-5 градусов. Но уже завтра температура упадет ниже -10.

- 4 января ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер северных направлений слабый. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет в норме, 760 мм ртутного столба, - сообщает городской гидрометцентр.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, красивую новогоднюю погоду в город принес циклон Magdalene. А вот дальше ожидаются серьезные морозы.

К Рождеству в Петербурге температура упадет до -15…-20 градусов. В Ленинградской области ожидается до -25. В общем. Надо одеваться потеплее и вспоминать правила прогулок на морозе.