Небольшой снег и до -5 градусов обещают в Петербурге в среду, 4 января

В среду еще умеренно прохладно, а с четверга придут морозы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последний относительно теплый день новогодних каникул наступил в Петербурге. 4 января термометры еще покажут комфортные -3…-5 градусов. Но уже завтра температура упадет ниже -10.

- 4 января ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер северных направлений слабый. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет в норме, 760 мм ртутного столба, - сообщает городской гидрометцентр.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, красивую новогоднюю погоду в город принес циклон Magdalene. А вот дальше ожидаются серьезные морозы.

К Рождеству в Петербурге температура упадет до -15…-20 градусов. В Ленинградской области ожидается до -25. В общем. Надо одеваться потеплее и вспоминать правила прогулок на морозе.