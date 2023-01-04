Вторичное жилье оказалось в Петербурге выгоднее первичного на миллион рублей

Новостройки оказались заметно дороже "вторички". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вторичное жилье оказалось в Петербурге выгоднее первичного. Причем, примерно на миллион рублей, если брать в расчет среднюю «двушку» площадью в 47 квадратных метров. А если покупать жилье в «хрущевке», то разница будет еще заметнее.

- К примеру, на юго-западе можно найти жилье по 147–150 тысяч рублей за квадратный метр. Новостройка в этом районе начинается от 210 тысяч рублей за «квадрат», - пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на экспертов рынка недвижимости.

Причины изменения тенденции просты: цены на новостройки «подогревают» льготные ставки по ипотеке и предложения самих застройщиков. На вторичном рынке таких ставок нет. К тому же предложение превышает спрос, что заставляет продавцов снижать цены.