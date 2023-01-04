Петербургский автодилер требует через суд взыскать 1,4 млрд рублей с General Motors

Дилер через суд требует с GM упущенную прибыль. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Крупный петербургский автодилер подал в суд на американский концерн General Motors. Истец требует возместить недополученную прибыль. Выгоду дилер упустил из-за того, что что российское подразделение GM не выполнило взятые на себя обязательства по поставкам автомобилей.

- Истец попросил арбитражный суд наложить арест на счета «ДжиЭм Авто», - пишет «Деловой Петербург».

Суд с требованиями дилера согласился, но частично, арестовав половину требуемой суммы, то есть чуть более 700 миллионов рублей.

Напомним, что после закрытия петербургского завода General Motors, в России продавались только импортируемые автомобили марок Chevrolet и Cadillac. Но в апреле 2022 года концерн заявил о полном уходе из России.