4-летний мальчик попал в реанимацию после падения с матерью в Неву в центре Петербурга

Полиция начала проверку после падения матери с ребенком в реку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

4-летнего малыша увезли в реанимацию после падения с матерью в ледяную воду Невы. Все произошло поздним вечером 3 января в самом центре Петербурга, на набережной Макарова. Полицию и спасателей вызвали прохожие, увидевшие, как в реку упал женщина с ребенком.

- Женщину и ребенка достали из воды прохожие. Оба пострадавших с госпитализированы переохлаждением. Ребенок помещен в реанимацию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что 25-летняя мать и ее сын – приезжие, женщина имеет гражданство одной из стран бывшего СССР.

По предварительным данным, до инцидента у потерпевшей произошел семейный конфликт. Сейчас полиция проверяет обстоятельства, в результате которых мать с малышом оказались в Неве.