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НовостиОбщество4 января 2023 13:59

СК проверит информацию о хищениях в администрации Центрального района Петербурга

Поручение городскому управлению дал глава Следкома Александр Бастрыкин
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК проверит сведения о хищениях в Центральном районе.

СК проверит сведения о хищениях в Центральном районе.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургского управление Следственного комитета России начнет проверку по информации о возможных хищениях в администрации Центрального района города. Такое поручение подчиненным дал глава СК Александр Бастрыкин.

- В социальных сетях распространяются сведения о возможном совершении противоправных и коррупционных действий со стороны бывшей главы Центрального района Санкт-Петербурга, которая в настоящее время возглавляет одно из федеральных казенных учреждений, - сообщает пресс-служба Следкома России.

По словам авторов обращения, ранее в Смольный уже поступали требования об отставке бывшей руководительницы района, но тогда они остались без внимания. Теперь проверкой информации займутся профессионалы.