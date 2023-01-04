СК проверит информацию о хищениях в администрации Центрального района Петербурга

СК проверит сведения о хищениях в Центральном районе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургского управление Следственного комитета России начнет проверку по информации о возможных хищениях в администрации Центрального района города. Такое поручение подчиненным дал глава СК Александр Бастрыкин.

- В социальных сетях распространяются сведения о возможном совершении противоправных и коррупционных действий со стороны бывшей главы Центрального района Санкт-Петербурга, которая в настоящее время возглавляет одно из федеральных казенных учреждений, - сообщает пресс-служба Следкома России.

По словам авторов обращения, ранее в Смольный уже поступали требования об отставке бывшей руководительницы района, но тогда они остались без внимания. Теперь проверкой информации займутся профессионалы.