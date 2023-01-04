МЧС предупреждает о морозах до -27 градусов в Ленобласти

К Рождеству в Петербург и Ленобласть придут сильные морозы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Аномальные морозы ждут жителей Ленинградской области в ближайшие дни. К Рождеству температура упадет до -27 градусов. Об этом предупреждают в региональном управлении МЧС России.

- 5 января на территории Ленинградской области местами температура воздуха опустится до -19 градусов. 6-7 января местами - до -27 градусов, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

В эти же дни ожидается снегопад. Хоть и умеренный, но вместе с гололедом он осложнит ситуацию на дорогах. А попадать в ДТП в такой мороз категорически не рекомендуется.

Водителей предупреждают о возможной опасности и советуют по возможности оставаться дома. Терпеть холода придется до середины следующей недели, когда западные циклоны принесут потепление на Северо-Запад России.