Человек погиб при пожаре в доме учительницы в Приозерске

Человек погиб на пожаре в Приозерске. Фото: vk.com/priozersk

В Приозерске мужчина погиб при пожаре в доме, который он делил с семьей местной учительницы. Каждый мел по половине деревянного строения, которое вспыхнуло ранним утром 4 января.

- В 07:05 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Приозерск, улица Новая. Горел частный дом на общей площади 96 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Позднее в соцсетях жители Приозерска написали, что семья учительницы местной школы успела спастись: «Они успели выскочить и забрать документы. Жить пока будут у бабушки. А сосед – погиб».

Сейчас жители Приозерска собирают помощь для погорельцев. А в городском отделе противопожарной службы МЧС начато дознание по факту ЧП.