Строительство вестибюлей станций метро «Путиловская» и «Юго-Западная» начнется в Петербурге в 2023 году

Строить вестибюль "Путиловской" начнут уже в этом году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Работы по сооружению вестибюлей двух станций новой линии петербургского метрополитена начнутся уже в нынешнем году. Об этом стало известно после визита на «Путиловскую» и «Юго-Западную» вице-губернатора Николая Линченко.

- В 2022 году метростроители уложили порядка 2500 колец бетонной обделки, завершили механизированную проходку за станцию «Юго-Западная» для перспективного развития Красносельско-Калининской линии в сторону будущей станции «Брестская», - сообщает пресс-служба Смольного.

На 2023 год в планах стоит строительство подземной части вестибюля с отделкой и начало сооружения наземного вестибюля, соединенного с 6-этажным инженерным зданием.

На «Путиловской», которая будет пересадочной на станцию «Кировский завод», смонтировано 2/3 объема колец обделки наклонного хода и завершена прокладка станционных тоннелей. В нынешнем году здесь также начнутся внутренние работы и строительство наземного вестибюля.

Обе станции должны сдать в эксплуатацию до конца 2024 года.