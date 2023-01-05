Памятник святым Петру и Февронии установят у строящегося храма в Солнечном

В руках у чиновников - уменьшенная копия будущего памятника. Фото: пресс-служба Смольного

Возле строящегося храма в поселке Солнечный Курортного района Петербурга появится памятник Петру и Февронии Муромским. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Сам храм начали строить в июле 2022 года, прямо в праздник святых благоверных князей. Святыня расположилась на участке Приморского шоссе, переданного Русской православной церкви. К 19 августа на месте появилось деревянное здание в стиле северного позднего русского модерна.

- Сегодня уже установлены купола и электронный звонарь, проведен газ. Ведутся работы по подключению электроэнергии, сделан проект ландшафтного дизайна территории, - уточнила пресс-служба.

Строительство храма планируют завершить в 2024 году.

А 4 декабря рядом с храмом решился другой вопрос - об установке упомянутого памятника. Участие в нем приняли губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский. Вместе со священнослужителями и сопредседателями Попечительского совета чиновники выбрали место для монумента - он появится перед храмом на благоустроенной территории.