Минувшая ночь оказалась самой холодной с начала зимы в Петербурге

Сильные морозы могут грянуть во второй декаде января. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прошедшая ночь стала в Петербурге самой холодной с начала зимнего сезона. Как рассказал в своем телеграм-канале главный городской синоптик Александр Колесов, температура воздуха опустилась до -12,7 градусов в центре. А по области и вовсе подморозило до -20.

- Перед продолжающимся похолоданием, которое будет не очень продолжительным, но первым таким заметным хочу напомнить, что этой зимой еще не было сильных морозов в Санкт-Петербурге, - отметил Колесов.

Синоптик вспомнил, что в прошлом году ночные морозы достигали -15...-20 градусов, и такая температура держалась несколько дней. Нынешнее же похолодание навалится на Петербург с краю - основная масса придется на центральный регион и Москву.

Сильных морозов в первой декаде января горожанам можно не ждать. По словам Александра Колесова, аномально холодное начало января было только в 1987 году. Сильно похолодать может только во второй декаде.