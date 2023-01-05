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НовостиОбщество5 января 2023 10:23

Свыше 3 млрд рублей выделили из бюджета Петербурга для компенсации путевок в детские лагеря

Средств хватит на полную и частичную оплату путевок для 141 тысячи ребят
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
18 категорий детей могут получить соцподдержку от города.

18 категорий детей могут получить соцподдержку от города.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В бюджете Петербурга официально выделили свыше трех миллиардов рублей для компенсации детских путевок в оздоровительные лагеря. Полную или частичную оплату путевок или сертификатов получится провести для 141 тысячи ребят. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Постановление будет действовать в период с февраля 2023 года по январь 2024 года, отмечается в сообщении. Согласно документу, социальную поддержку в сфере отдыха и оздоровления имеют право получить 18 категорий детей. Все они должны жить в Петербурге или иметь город в качестве места пребывания.

- При этом 16-ти льготным категориям, в том числе детям участников специальной военной операции, путевки будут предоставляться бесплатно за счет средств бюджета, - уточнили в пресс-службе администрации.