Свыше 3 млрд рублей выделили из бюджета Петербурга для компенсации путевок в детские лагеря

18 категорий детей могут получить соцподдержку от города. Фото: Артем КИЛЬКИН

В бюджете Петербурга официально выделили свыше трех миллиардов рублей для компенсации детских путевок в оздоровительные лагеря. Полную или частичную оплату путевок или сертификатов получится провести для 141 тысячи ребят. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Постановление будет действовать в период с февраля 2023 года по январь 2024 года, отмечается в сообщении. Согласно документу, социальную поддержку в сфере отдыха и оздоровления имеют право получить 18 категорий детей. Все они должны жить в Петербурге или иметь город в качестве места пребывания.

- При этом 16-ти льготным категориям, в том числе детям участников специальной военной операции, путевки будут предоставляться бесплатно за счет средств бюджета, - уточнили в пресс-службе администрации.