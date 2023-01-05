Небольшой снег и -9 градусов ждут Петербург в четверг

Ветер разгонится максимум до 7 м/с. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четверг в Петербурге выдастся холодным и спокойным в погодном плане. Как рассказал в своем телеграм-канале специалист центра «Фобос» Михаил Леус, город ждет небольшое понижение температуры, немного осадков и несильный ветер.

Воздух в четверг остудится до -7...-9 градусов, в Ленобласти температура будет пониже - до -11, а то и до -15 градусов. Ветер подует с северо-востока и разгонится до 2-7 м/с, а атмосферное давление немного вырастет и составит 763 мм рт.ст. Небо будет то проясняться, то затягиваться облаками, а в течение дня может пройти небольшой снег. Погоду на сегодня, заметил Леус, сформировала периферия скандинавского антициклона.

Как и коллега «по цеху», синоптик Александр Колесов, Михаил Леус отметил, что прошедшая ночь была самой холодной в Петербурге с начала осеннего понижения температуры.

- Что интересно, до этого в лидерах был не зимний, а осенний день - холоднее всего в Северной столице было 27 ноября, тогда термометры показали -10,4 градусов, - рассказал Михаил Леус.